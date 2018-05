Tercer adiós a los fondos DUSI

Aranda de Duero vuelve a quedar fuera, de los fondos europeos destinados a estrategias urbanísticas. La resolución de los fondos DUSI, publicada este lunes 7 de mayo en el BOE, deja fuera la última solicitud presentada en octubre por el ayuntamiento de Aranda para la ambiciosa reurbanización de tres áreas neurálgicas del municipio. Según la disposición del Ministerio de Hacienda la solicitud ni siquiera ha sido admitida porque no cumple uno de los requisitos que exigía la convocatoria. El ayuntamiento de Ávila se ha adjudicado íntegramente los cinco millones de euros a los que accedía el importe de los fondos para Castilla y León en esta última convocatoria, que este consistorio destinará a la realización de una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.

En cualquier caso el rechazo de esta subvención no debería afectar al desarrollo de los proyectos dado que en su presentación la alcaldesa aseguró que se ejecutarían independientemente de la suerte que corriera la solicitud. De hecho el presupuestos municipal para 2018 que acaba de entrar en vigor ya incluye los 854.000 euros para la Avenida de Burgos en el tramo entre las calles Pizarro y Santiago, afectando a todas las infraestructuras subterráneas, el alumbrado público y demás servicios y a la renovación del suelo, sustituyendo el firme de la calzada por un asfalto que absorbe el ruido y reduce la contaminación.

El equipo de gobierno tiene previsto incluir en los remanentes el segundo proyecto, de las mismas características, en Moratín y otras calles de su entorno, con un presupuesto de algo más de 1’8 millones de euros. Y se espera poder financiar en los presupuestos de 2019 el tercer proyecto, con un coste de ejecución estimado de más de 2’3 millones, en el tramo más céntrico de la Avenida de Castilla, entre el puente Duero y la rotonda de Juan de la Cierva. En este caso, se aprovecharán las obras para cambiar la ubicación del carril bici, situándolo entre la acera y el espacio para el estacionamiento de vehículos.

Aranda de Duero no ha sido el único municipio en quedar fuera de la última convocatoria de fondos DUSI: no han sido seleccionados, pero están en lista de espera los proyectos de los ayuntamientos de Valladolid, Zamora, Medina y Santa Marta de Tormes. La solicitud del ayuntamiento de Aranda no figura en esa lista de espera como tampoco el de de San Andrés de Rabanedo, en ambos casos por incumplir algún requisitos para ser admitidas. Esta decisión puede ser recurrida en el plazo de los próximos diez días.

Hace dos años los fondos para Castilla y León de estas subvenciones fueron a parar a Soria, Palencia y Salamanca, mientras que el año pasado se quedaron íntegramente en León.