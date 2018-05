Facebook instal·larà a la Torre Agbar un centre per combatre notícies falses

El gegant d'internet Facebook instal·larà a la Torre Glòries de Barcelona, més coneguda com 'Torre Agbar' un centre operatiu destinat a lluitar contra les notícies falses, després de tancar un acord amb l'empresa Competence Call Center que acaba de llogar vuit plantes en aquest gratacel.

Fonts de la consultora immobiliària Engels & Völkers han confirmat que les oficines de la Torre Glòries albergaran empleats que treballaran per a la companyia nord-americana.

El diari econòmic Cinco Días ha avançat avui que l'empresa CCC replicarà a la capital catalana l'activitat del centre de control de continguts per a Facebook que té a Alemanya i que a les vuit plantes de l'emblemàtica torre de Barcelona hi treballaran unes 500 persones.

En concret, Competence Call Center (CCC) ha llogat 9.000 metres quadrats distribuïts a vuit plantes de la Torre Glòries, propietat de Merlin Properties situat a la plaça de les Glòries de la capital catalana.

L'operació immobiliària és la primera que es duu a terme per ocupar aquest edifici, conegut abans com Torre Agbar i que va ser dissenyat per l'arquitecte Jean Nouvel, des que Aigües de Barcelona va traslladar les seves oficines a la Zona Franca a l'estiu del 2015.

Les oficines de CCC ocuparan inicialment vuit plantes, encara que està oberta la possibilitat d'ampliar l'espai en 4.000 m² més en el termini d'un any.

Situada a la confluència de l'avinguda Diagonal amb la plaça de les Glòries, el gratacel, de 142 metres d'altura -el tercer més alt de Barcelona-, està ubicat al cor del districte tecnològic de la capital catalana, conegut com a 22@.

Merlin Properties, que va adquirir el gratacel al gener del 2017, ha iniciat un procés de rehabilitació de l'edifici després de l'intent frustrat d'instal·lar-hi un hotel, i que Barcelona perdés la carrera per albergar la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA) a la Torre Glòries.