Paralizan el derribo de la casa 'ilegal' de San Miguel

Se suspende la orden de derribo de una vivienda unifamiliar de San Miguel de las Dueñas ante la presencia de personas en su interior. A primera hora de la mañana se presentó una dotación de la Guardia Civil y una pala con personal municipal, pero se retiraron al comprobar que en el interior se encontraba la familia arropada por vecinos, representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y de Podemos. La Guardia Civil se limitó a identificarlos tras comprobar que se encontraban en el interior y abandonó la zona, lo mismo que hizo la maquinaria enviada por el Ayuntamiento de Congosto. La propietaria de la vivienda, Rosana Balboa, reconoce que la casa fue construida de forma ilegal en zona rústica en 2004, pero después de intentar legalizarla con arreglo a la nueva normativa, el Ayuntamiento no debe ejecutar el derribo decretado por un juzgado de lo contencioso mientras no haya sentencia definitiva en el TSJ. Es, a su juicio, un empecinamiento del alcalde. 'que actúa como en una dictadura', lamenta.

Y es que siete concejales de los nueve del pleno pidieron la paralización de la demolición de la casa, sobre la que todavía se esperan dos sentencias del Contencioso, además de la del TSJ. A todo esto hay que sumar que el Fiscal ha pedido un juicio penal por presunto cohecho ante unas grabaciones en las que, presuntamente, personal del Ayuntamiento pedía dinero a los propietarios a cambio de la legalización. La causa ha movilizado a Podemos o a la PAH que, a primera hora de la mañana se alojaron en la vivienda junto a la familia. Consideran que no puede haber derribo en tanto no haya sentencia definitiva, según explicaba la procuradora regional de Podemos, Lorena González, que anunció que permanecerán vigilantes para impedir que la familia se vea en la calle.