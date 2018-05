Se fue ETA. ¿Y ahora qué?

ETA ya no existe. Y ¿ahora qué? Nos preguntamos desde el viernes. Entre los retos, el futuro de los 275 presos de la organización ya extinta es en el que más se incide. Personalidades como el presidente del Superior de Justicia vasco han dicho que hay que repensar la política penitenciaria, que la dispersión diseñada para evitar el control de la organización sobre los presos, ya no tiene sentido sin esa organización. El Gobierno central ya ha convocado el pacto antiterrorista para consensuar los pasos a dar. Los gobiernos vaco y navarro le proponen como colchón un grupo de trabajo y acuerdos parlamentarios. Y la izquierda abertzale peina las hemerotecas buscando a populares que condicionaron a la desaparición de ETA cambios en las cárceles, metiendo toda la prisa que no tuvieron con ETA, que tardó seis años en disolverse o que no se dan ellos para reconocer ellos el daño injusto causado.





Porque pendiente está la situación de los presos, pero no sólo: hay que avanzar en la memoria crítica del pasado, hay casi 300 crímenes de ETA por resolver, y está pendiente una autocrítica profunda de la izquierda abertzale. Se la deben a las víctimas. Si no, como ha dicho Iñaki García Arrizabalaga, hablar de convivencia será construir un futuro podrido"