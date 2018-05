El PNV no acudirá a la reunión del Pacto Antiterrorista

El PNV no ha recibido, a día de hoy, ni invitación ni información relativa a la anunciada convocatoria del Pacto Antiterrorista convocada por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero según fuentes consultadas por la SER, y tras la reunión de su ejecutiva de este lunes, el PNV ha decidido no participar en esta reunión por considerar que se trata de un foro anacrónico después de la desaparación de ETA. Entienden que el Pacto Antiterrorista es hoy un instrumento que se ha visto superado por la realidad de los acontecimientos por lo que no cree conveniente participar en él.

El PNV recuerda que ha habido decenas de emplazamientos para el diálogo que sigue dispuesto a entablar, pero no este foro porque ahora el escenario es nuevo. Recuerda que el PNV trabaja en la Ponencia de memoria y convivencia del Parlamento Vasco, y en la que no participa el Partido Popular.