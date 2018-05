Vuelve el triatlón popular 'SERTRI', que celebra su décimotercera edición

El próximo domingo, 3 de junio, centenares de triatletas volverán a tomar las calles de Cartagena, por décimotercer año consecutivo. Vuelve 'SERTRI', el triatlón popular 'Ciudad de Cartagena', organizado por la Cadena SER junto al Club de Triatlón de Cartagena y la Federación de Triatlón de la Región de Murcia. Las inscripciones para la prueba ya están abiertas.

Esta prueba sigue consolidandose y creciendo año tras año, fruto de la unión hace siete ediciones de la prueba que desde hace trece años viene organizando el Club de Triatlón de Cartagena, y la iniciativa que emprendió la SER para fomentar este deporte en varias ciudades.

Salida de la pasada edición del SERTRI / Ayto. Cartagena

No se trata de un simple triatlón, ya que, además de la categoría absoluta (750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta, y otros 5 a pie) hay otras más asequibles para iniciarse en este deporte. El Triatlón SERTRI 'Ciudad de Cartagena' tiene un carácter promocional y de iniciación y su principal objetivo consiste en acercar el deporte a todo el mundo y que todos puedan participar, por eso pueden hacerlo deportistas de todas las edades. No obstante, es también, al mismo tiempo, una prueba competitiva ya que forma parte del Circuito Regional y es puntuable para el mismo.

Las plazas están limitadas a un total de 600; 350 para categoría absoluta, 200 para los menores y otras 50 para el Triatlón de la Mujer. El precio del triatlón absoluto es de 25 euros para triatletas federados, y de 35 para los no federados. Los precios para los menores son de entre 6 y 11 euros, mientras que para el Triatlón de la Mujer es de 11 euros, y únicamente se pueden inscribir personas no federadas. También hay otras 100 plazas para el Trikids, destinado a los más pequeños y que es completamente gratuito. En él los chicos no se lanzan al agua y no es una prueba competitiva, por lo que hay medallas para todos.

Después de la natación, los participantes deben hacer 20 km en bicicleta / Ayto. Cartagena

La salida tendrá lugar desde la Plaza de los Héroes de Cavite y Cuba, a las 9:00 de la mañana, en el mismo sitio donde estará la llegada. Em cuanto al recorrido, los participantes arrancarán desde el antiguo Club de Regatas, donde iniciarán el tramo de natación, regresarán a los boxes situados en la explanada del Puerto, en torno a la bandera de España, desde donde encararán el tramo en bicicleta que les llevará hasta el túnel de Cala Cortina para cerrar la competición con la carrera a pie que pasará por la Plaza Bastarreche y la Muralla. La categoría de menores saldrá a las 11:30 de la mañana mientras que el Triatlón de la Mujer arrancará a las 12:40, pensada para acercar la práctica de este deporte a las mujeres.

Además, para facilitar la asistencia, los participantes podrán dejar su coche durante todo el día en el parking subterráneo del puerto por solo 5 euros presentando el dorsal de la prueba.

En la pasada edición, se acercaron a Cartagena participantes de toda la Región así como de otras provincias como Alicante, Albacete y Almería, principalmente, pero también de Galicia o Melilla. En resumen, una gran jornada de deporte popular en un entorno privilegiado, como es el Puerto de Cartagena y que además permite a los asistentes acudir a todas las pruebas (natación, ciclismo y carrera a pie) sin tener que desplazarse.