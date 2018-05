Defensa do común pide el fin de las subastas modificando el Plan Xeral

Miembros de la comisión aberta do común asistirán a la sesión para escuchar el debate de su moción. Vuelve a pedir la consulta popular sobre el futuro de los terrenos y modificaciones en el Plan Xeral para evitar las subastas de terrenos que un día fueron de la ciudad y se utilizaron con destino al Ministerio de defensa u otro uso durante la Dictadura.

En esta línea la moción pide que no se celebre la subasta del Hotel Finisterre que aparece en el convenio entre Xunta y Fomento y que no haya venta de los muelles interiores para pagar el puerto exterior. Ricardo Vales, su portavoz, señala además que si no prospera la celebración de la consulta harán una simbólica en la Ciudad Vieja.

Reclama además el cese de las subastas de terrenos como los de A Maestranza por parte del Ministerio de Defensa. El plazo para presentar ofertas a la próxima puja finaliza el próximo 17 de mayo.