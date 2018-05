Entra en funcionamiento la nueva Estación de Autobuses de Dénia

Tal y como estaba previsto y se había anunciado por parte del equipo de gobierno, hoy lunes 7 de mayo, se ha puesto en funcionamiento la nueva Estación de Autobuses de Dénia, en la calle José Moncho Ferrer, cerca del Palacio de Justicia.

Una obra, financiada, por el Plan Confianza, y que ha contado con un presupuesto superior a los 257.000 euros.

Esta mañana, sobre las 9 horas, operarios municipales trabajaban en los últimos detalles de estas nuevas instalaciones, con la colocación de bancos, y de señalización horizontal y vertical.

Hora que coincidía con la visita realizada por el alcalde, Vicent Grimalt y los concejales de Territorio y Gobernación, Maria Josep Ripoll y Javier Scotto, respectivamente, acompañados por el Intendente Principal Jefe de la Policía Local, José Martínez Espasa.

Y es que se van a realizar una serie de cambios o modificaciones.

Es el caso, de la parada de taxis que se traslada de ubicación. Se coloca en la calle 9 d’Octubre, a continuación de donde está la Casa de Andalucía.

De esta forma, algunos de los autobuses, esta mañana, no han entrado en la estación y se han quedado estacionados fuera, ocupando lo que era la parada de taxis.

No obstante, desde el equipo de gobierno se ha indicado, a esta redacción informativa, que no es porque no quedan en el interior, sino porque son autobuses de parada rápida.

Scotto ha comentado que la intención era "hacer efectivo el cambio de una estación a otra causando los menores perjuicios a los usuarios". De ahí, también, que hubiera agentes de la Policía Local informando en la parada de Archiduque Carlos de la nueva ubicación de la Estación.

Usuarios

Pero ¿cuál es la opinión de los usuarios y vecinos? Pues “una de cal y otra de arena”.

Algunos hablaban de “descontrol” en las primeras horas de su puesta en funcionamiento, aunque la ubicación no les desagrada. Pero ponen en duda que quepan todos los autobuses.

Otros la ven “pequeña” y se preguntan por qué el Ayuntamiento no ha utilizado todo el solar.

Precisamente, la funcionalidad de la nueva estación ha sido uno de los aspectos más cuestionados. Y la falta de andenes para dar respuesta a toda la oferta de líneas de autobús.

Otros se preguntan qué ocurrirá en verano, o con lluvia.