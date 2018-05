'Acusados por salvar vidas humanas'

Yo también quiero sumarme desde aquí a la legión de apoyos que los bomberos andaluces Manuel Blanco, Quique Rodríguez y Julio Latorre están recibiendo en las últimas semanas por la rocambolesca acusación del gobierno griego de tráfico de personas en grado de tentativa. En el juicio de esta mañana se espera poner fin a una pesadilla "surrealista" que a todas luces intenta disuadir a las ONGs de su labor solidaria en la mar. El giro político es inexplicable: de estar en connivencia con salvamento marítimo griego, las asociaciones de ayuda humanitaria se han visto demonizadas de forma sorprendente. Conozco personalmente a Manolo Blanco. Sargento del cuerpo de bomberos de Sevilla. Él me contó cómo hay quien vende a los inmigrantes chalecos salvavidas de mentira, que sin apenas flotabilidad, contribuyen a que los náufragos se hundan en las aguas mediterráneas de forma más rápida. También me explicó que los niños rescatados no lloran, porque ya no tienen a quien llorar... O cómo hay que hacer que los rescatados tiemblen, para que regresen a la vida, tras severas hipotermias... Y también que las madres aúpan a sus hijos de manera desesperada por la borda, para salvarles la vida antes de caer agotadas al fondo para siempre. Por eso, el juicio de esta mañana es demencial. No se pude castigar a esos ángeles de la guarda por cubrir las carencias o las ineptitudes de los gobiernos. No. Salvar vidas en el mar es irreprochable. Lo dice la ley del mar y lo dicta la conciencia.