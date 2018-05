“Huelva es la única provincia de todo el arco mediterráneo que ni tiene AVE ni proyecto real de tenerlo”

Ni está, ni se le espera. Realmente el AVE para la ciudad de Huelva se resiste. Hace unos días el Ministro de Fomento Íñigo de la Serna dijo en el acto de inauguración de la nueva estación de tren de Huelva que el AVE llegará a esta ciudad. Hoy mismo en una visita a la provincia la presidenta del Gobierno Andaluz Susana Diaz ha pedido al Gobierno central que señale plazos y fechas para la llegada del AVE a Huelva. Un laberinto de anuncios y peticiones que perece no tener fin y sobre todo no tener resultados porque según nuestros opinadores todo esto suena a "tomadura de pelo" puesto que no hay nada presupuestado que avale lo anunciado por el Ministro hace uno días en Huelva.

Francisco José Martínez catedrático de Economía Financiera y ex Rector de la Universidad de Huelva ha contado en la tertulia de la SER que Huelva necesita una Oficina de Seguimiento de Proyectos que vele por el cumplimiento de las infraestructuras anunciadas para Huelva porque de lo contrario todo acaba perdiéndose en el tiempo. Añade también que Huelva es la única provincia de todo el arco mediterráneo que ni tiene AVE ni protecto real y ejecutable de tenerlo.