2-1. La Peña Deportiva desciende a Segunda B

La Peña Deportiva no estará la próxima temporada en Segunda División B. En el campo del Ebro se confirmó el desenso de categoría al perder ante el conjunto aragonés por dos goles a uno. Un encuentro que tuvo un desenlace cruel para los de la Villa del Rio que dispusieron de la oportunidad de lograr la victoria en el minuto 88, con un lanzamiento de penalti de Guille Andrés que rechazó el guardameta Salva y en el tiempo de descuento Javi Bolo lograba el tanto de la victoria para el Ebro que llega a la última jornada de liga con opciones de clasificarse para la fase de ascenso a Segunda División. La Peña jugó durante varios minutos de la segunda parte en inferioridad numérica por la expulsión de Salinas que vio dos tarjetas amarillas.

De esta manera se cierra la trayectoria de la Peña en la categoría de bronce del fúbtol español. Un ascenso que llegó en los despachos pero que no tendrá continuidad. En el mundo del fútbol profesional los errores se pagan muy caros. La Peña ha pagado una mala planificación deportiva en el arranque de temporada. Alguno de los fichajes no tenían el nivel que se necesita en la Segunda B, donde la mayoría de partidos se resuelven por detalles. La Peña sólo fue capaz de sumar doce puntos en la primera vuelta. Las cosas se hicieron mejor en el segundo tramo de la temporada. Llegaron fichajes que le dieron más consistencia al equipo, pero esto no ha sido suficiente para impedir el descenso.

Toca ahora un periodo de reflexión para fijar objetivos de cara a la próxima campaña. Habrá que trabajar también en la parcela deportiva después de una campaña que se presentaba ilusionante con el equipo juvenil en la División de Honor y la primera plantilla jugando en Segunda División B, pero que se cierra con descenso en las dos categorías.