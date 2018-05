Chocolatada ante el Lugo y viaje gratis a Tarragona

El Reino de León volverá a vestir sus mejores galas en un final de liga trepidante y en un encuentro que, el domingo a las 12:00 horas frente al CD Lugo, podría servir la salvación en bandeja. Por ello, la dirección de la Cultural ha anunciado nuevas actividades en los prolegómenos del partido y que, seguramente, no serán las únicas.

Por el momento se ha confirmado la realización a partir de las 10 de la mañana de un desayuno-chocolatada en el Fan Bar del estadio ubicado en la zona este. Será gratuito para hasta agotar existencias para todos los socios y para aquellos aficionados que hayan comprado su entrada para presenciar el choque.

La expectación que está levantando el partido en el que la Cultural se citará con la permanencia ha provocado que el club adelante a este lunes el inicio del proceso de venta on line. En una información oficial se indica, además, que las localidades de la Tribuna Este están a punto de agotarse. Los encargados del área social valoran nuevas promociones que en el último encuentro en el Reino permitieron a los abonados invitar a un acompañante alcanzándose la mejor entrada de la temporada (más de 11.689 espectadores).

Por otra parte, de cara al siguiente desplazamiento del equipo, los aficionados que compren su entrada dispondrán de autobuses gratuitos, aunque, por el momento, no hay fecha y horario establecidos para el Nástic de Tarragona-Cultural que se disputará durante el fin de semana del 19 y 20 de mayo. Jugadores y técnicos han valorado positivamente el respaldo obtenido en salidas como la del pasado viernes en Alcorcón, donde se dieron cita cerca de 300 culturalistas. Y podrían haber sido más si el cuadro amarillo no hubiera colgado el cartel de "No hay entradas", a pesar de que en Santo Domingo se vieron más de mil butacas vacías.