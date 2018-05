El AVE llegará a Lugo en 2021, dos años después que a Galicia

Desde Sarria en tren a Lugo, y ya en la ciudad a la subdelegación del gobierno. Llegaron juntos, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también retratados en el tren, dentro de esa sintonía, o no, que mantienen ambos políticos desde que se conocieron, al poco de tomar posesión el ministro.

De la Serna volvía a confesar en la subdelegación del gobierno, que Feijóo le había trasladado, dentro de ese abanico de reuniones y encuentros, que no se “olvidara” de Lugo en cuanto a la alta velocidad (AVE).

Sin relegar a esta provincia, sí que los plazos para conectar la ciudad con Ourense se van a dos años después de que se conecte Galicia con Madrid, “a finales del verano o en otoño del próximo año (2019 Ourense-Madrid)”, presumía. Y esa conexión se hará vía Lugo-Ourense, con un tiempo que llega a las casi cuatro horas, entre la capital del estado y la ciudad amurallada que aún no dispone de estación intermodal. En concreto tres horas y 47 minutos, que se podrían ver reducidos en función de las variantes que se proyectan.

El ministro de la Serna se deshizo en explicaciones en cuanto a la línea “Lugo-Ourense, con una longitud de 117 kilómetros, que tiene dos tramos diferenciados, Ourense - Monforte de Lemos que son 46 kilómetros, que tienen vía única electrificada, y el siguiente Monforte - Lugo con 71 kilómetros”.

El recorrido de este lunes se ciñe a la variante de A Pobra de SanXiao, de 7,2 kilómetros y una inversión de 109 millones de euros. El conjunto de inversión del AVE hasta Ourense podría alcanzar más de 1.600 millones de euros.

El año 2021 es la fecha que se imponen como plazo para que en Lugo estén “completamente finalizadas todas las obras, de renovación de plataforma, de renovación de vía, de electrificación de la vía, de mejora de las estructuras”.

Feijoo, que inició su discurso en castellano para rematarlo en gallego, puso en valor el compromiso del ministro de visitar Galicia cada tres meses, “ y lo celebramos porque entendía que era una muestra gráfica y arriesgada de asumir la responsabilidad de venir aquí y dar cuenta de los compromisos en la alta velocidad, los compromisos en autovía e infraestruturas aeroportuarias y portuarios”. “Hoy lo que celebramos es que ese compromiso de comparecer ante los gallegos cada tres meses, pero ahora ya no comparece cada tres meses sino cada varias semanas”, se jactaba.

Feijóo insistió en “el último trimestre de 2019 para tener completa la alta velocidad entre Madrid y Ourense, el ochenta por ciento de esas obras están ejecutadas, era necesario e imprescindible concretar que el AVE no puede concluir en Ourense, que Galicia no tendrá AVE mientras no haya AVE a Lugo”. “Nosotros no podemos, en ningún caso, como gobierno de los gallegos aceptar que el tren de alta velocidad sea el tren de alta velocidad hasta Ourense y luego desde allí, a través de Santiago, finalizar en el Eje Atlántico”, advertía.

Aún así Lugo no verá la alta velocidad hasta dos años después, sí finalmente se cumplen los plazos avanzados este lunes.