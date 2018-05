La alcaldesa de Lugo duda de los plazos ofrecidos por De La Serna para la llegada del AVE a la ciudad

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el secretario provincial de los socialistas, Álvaro Santos, ham cuestionado los “plazos” comprometidos este lunes por el ministro de Fomento y el presidente de la Xunta sobre la llegada del AVE a la ciudad, en 2021.

En cuanto a esos tiempos, Santos ha sido más contundente y exponía que no cree que Lugo cuente con esa infraestructura ferroviaria hasta pasado 2030. Lara Méndez ha dicho que “pone en duda la palabra del ministro”, al tiempo que reconvino “para esperar que efectivamente se cumpla con esa deuda, reconocida por el presidente de la Xunta, de deuda histórica con nuestra ciudad”.

“Yo como alcaldesa quiero que llegue el AVE, por cierto tienen que compaginarse entre el ministro y el PP de Lugo, porque el ministro habla de mejoras y el PP habla de AVE. Vamos a creer que se va a mejorar esas infraestructuras para poner a Lugo donde le corresponde”, sentenciaba.

Santos ha afeado, luego de los anuncios de este lunes en la subdelegación del gobierno, que “lo que vino a constatar el ministro es que el Partido Popular nos lleva años mintiendo a los lucenses, con lo cual que argumentos tenemos para darle carta de credibilidad a las promesas que nos hicieron”. “Sobre todo cuando el mismo reconoce que todo lo que presupuestaron estos años y no se hizo era mentira”, ha censurado.

En cuanto a los plazos, el 2021 para la conexión Lugo Ourense, ha subrayado que a este “ritmo de ejecución” el AVE “no” llegará a Lugo, desvirtuando que en el acto “Feijoo habló de AVE, pero el ministro no lo mencionó en toda su intervención”. “Que nos aclare el PP que tren quieren poner en Lugo, y la conectividad de Lugo queda relegado a otras provincias gallegas y eso no es situarnos en la misma situación, sino en una clara desventaja temporal”, ha criticado.

Además, Santos vincula para que el calendario no sea “absolutamente falso” a que se tengan en cuenta las enmiendas presentadas por los socialistas a los presupuestos del Estado.

“Es un calendario electoralista. Reivindicaremos que se haga esta conexión y que se garantice que es AVE. El ministro no habló de AVE, habló Feijóo. Es escandaloso que el presidente de la Xunta diga que Lugo no puede quedar sin AVE cuando el ministro precisamente dio aquí la sensación que Lugo no va a tener AVE sino que una conexión en menos tiempo con Madrid".

"Esa es la realidad. Cuando lo veamos en el BOE veremos credibilidad, ahora lo que tenemos es una provincia en estudio. Es la más estudiada de España, la realidad ese plazo de 2021 no es creíble. Estaremos hablando de un plazo de más allá de 2030”, ha clamado finalmente.