37 años después el Real Mallorca volvió a ganar un campeonato. Y pese a los baches que tiene cualquier equipo, nadie puede dudar que ha sido el digno campeón. Y es que desde la jornada 4 con el 3-2 ante el At. Saguntino, los rojillos han sido líderes de campeonato. Casi 8 meses, que se dice rápido. Como bien decía el entrenador, Vicente Moreno, no es fácil ganar un campeonato sea en la categoría que sea, aunque los aficionados tienen el derecho de celebrarlo o no. Sinceramente, nunca se debería haber llegado a esta situación, pero de aquellos que defendían el escudo, o simplemente lo llevaban en su camiseta, a los que lo han defendido esta temporada no queda casi nadie. Y por supuesto, a los actuales jugadores, no se les puede cargar el muerto del descenso.

De quien sí se podrá esperar que haya aprendido la lección si el equipo asciende es a Javier Recio y Maheta Molango, con las intensivas clases de cómo es la segunda b, van a apreciar la categoría de plata más de lo que lo han hecho si el equipo asciende.

Chapeau por el entrenador. Tenía que conseguir tres objetivos y ya lleva dos, pero él sabe, al igual que todos los aficionados, que sin el tercer paso no hay nada. Pero 37 años más tarde, el Mallorca ha vuelto a ganar un campeonato...