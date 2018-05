Hasta 46 acusados de narcotráfico del clan del Pablo admiten 99 años de pena

Un total de 46 acusados de narcotráfico del clan del Pablo, por venta de estupefacientes en La Soledat, han admitido hoy las acusaciones y se han conformado con las penas solicitadas por la Fiscalía en el juicio que se celebra en la Audiencia de Palma, que en total suman 99 años y 2 meses de prisión.



Entre quienes han admitido la acusación figura el cabecilla, "el Pablo", que se ha conformado con una pena de 4 años y 6 meses de prisión por un delito contra la salud pública y otro de integración en organización criminal, y multa de 37.000 euros.



También se han conformado con las penas solicitadas dos de sus hijos, uno de ellos con la misma condena que su padre, de 4 años y 6 meses y multa de 37.000 euros, y el otro con 2 años y 9 meses y multa de 5.000 euros.



El juicio ha comenzado hoy ante la sección segunda de Palma, en una sala que han abarrotado, con 50 acusados sentados en el banquillo, uno que no ha comparecido por enfermedad y otro que ha asistido mediante videoconferencia desde Canarias.



Se les juzga por integración en grupo criminal, por haber formado una estructura organizada para lucrarse con la venta de marihuana y cocaína en la barriada de La Soledad al menos entre agosto de 2014 y septiembre de 2015. Están acusados de 67 delitos contra la salud pública de distintos grados y tipologías, así como por 7 delitos de defraudación del fluido eléctrico.



Una parte de los acusados alcanzaron un acuerdo de conformidad en una vista previa que se celebró en noviembre del año pasado y 8 de ellos lo han acordado hoy mismo, hasta sumar los 46 que han pactado, pero 5 no se han conformado. Además la Fiscalía ha retirado la acusación contra una de las mujeres encausadas inicialmente.



Al inicio de la vista oral, el juez que preside el tribunal ha ido llamando uno por uno a 49 de los acusados (salvo la mujer a quien se ha retirado la acusación), de quienes 46 han admitido explícitamente los hechos y se han conformado con la pena, y dos han rechazado el acuerdo.



Los ocho que se han conformado hoy suman penas de 13 años y 8 meses de prisión. Dos mujeres han admitido 1 año de cárcel sustituible por multa por venta de marihuana.



Uno de los que no ha admitido el acuerdo, conocido como "el Cuco", ha dicho al tribunal que quiere llegar a una conformidad pero que le rebajen la pena "un poco".



El juicio proseguirá mañana solo con los 5 que no se han conformado, a partir de las 10.00 horas, ya que los demás han renunciado a asistir a su celebración.

