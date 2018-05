Nadal: "Favorito, cero"

El número uno del mundo, el español Rafael Nadal, ha rechazado hoy la condición de favorito en el Mutua Madrid Open que ha ganado en cinco ocasiones, a pesar de los buenos resultados obtenidos en los torneos del Masters 1000 de Montecarlo y Barcelona.

"Es verdad que he tenido un buen nivel de juego en Montecarlo y Barcelona y por eso las cosas han salido como han salido. Estoy feliz de cómo han salido. He sido mejor que los otros jugadores en esos torneos pero eso no me garantiza que vaya a ser mejor en éste", ha dicho el vigente campeón en la Caja Mágica.

"Lo único que quiero es estar preparado para estar ahí. Si soy favorito o no, me da igual. Me preocupa cero. Intento hacer las cosas de la mejor manera y llegar de la mejor forma a la competición. Cuando esto deje de ser mi realidad dejaré de tener éxito. Hay que tener precaución en todo momento y respeto por todos los rivales. Uno tiene que tener en cuenta que cuando salta a la pista puede ganar o puede perder", ha añadido.