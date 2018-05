Campos: "Si quieres ganar una liga tan larga tienes que ser el más regular"

El capitán del Real Mallorca, el binissalemer Xisco Campos, es la voz de la calma, reflexión, pero también el que pone orden.

Campos ha hablado para Ser Deportivos de la consecución del campeonato y sobre el debate creado, de si se debe celebrar o no el título de liga, 37 años después de la última vez. "Lo celebramos en el vestuario y luego cada uno con sus familias. La afición se merece esto. Fue una celebración comedidas porque no es determinante, aunque te de ventajas en el playoff", admite el mallorquín.

Campos niega que haya un partido clave durante la temporada para asegurar que iban a ser campeones, pero sí ha hablado de "sensaciones". Para el de Binissalem, "los momentos más importantes fueron cuando llegaron los malos partidos. En todo momento supimos reaccionar".

Lo que sí ha admitido el capitán del Real Mallorca es que miraba los resultados de los otros grupos: "Estábamos enfocados en ser primeros, pero sí que veía otros grupos y veía la dificultad que existe en esta categoría".

El equipo tendrá la opción de ascender a 2ª en una única eliminatoria contra el ganador de otro grupo, eso será el 20 y el 27 de mayo, pero Campos, no tiene preferencias: "A estas alturas quien te toque será un buen rival, no tengo preferencias quesea un filial o no".

El defensa también ha hablado de las nueve expulsiones que ha tenido la plantilla rojilla en campeonato de liga. Campos dice que "es debido a que todos los equipos nos quieren ganar y nos hemos encontrado con partidos que los rivales iban al límite. En 2ªB el juego se ensucia y los árbitros sacan más tarjetas".