Así será la defensa de Miguel Ángel Cámara

La SER ha tenido acceso a un dictamen aportado al procedimiento judicial por la defensa de Miguel Ángel Cámara y que ha elaborado por el jurista experto en Urbanismo Tomás Ramón Fernández.

El ex-alcalde Miguel Ángel Cámara basará su defensa, esta semana en el caso Nueva condomina, en el dictamen de un conocido jurista que dice que toda su actuación calculando el 10% de aprovechamiento urbanístico de la zona fue "conforme a derecho". Acude al juicio por el caso, como imputado, este miercoles.

Según este experto no hubo "un ejercicio arbitrario del poder por parte del Alcalde consultante, ya que éste firmó el Convenio de 13 de Junio de 2001 debidamente asistido por el Secretario General de la Corporación, teniendo a la vista el informe favorable de dos técnicos municipales y la opinión expresada por quien entonces era la más alta autoridad del Derecho Administrativo español, circunstancias éstas que impiden calificar su conducta en este punto como un simple capricho ".

Según fuentes del entorno de Cámara, "en ningún caso se puede sostener una acusación por prevaricación o arbitrariedad" con este informe encima de la mesa.

La cuestión fundamental en este juicio es saber si el Ayuntamiento de Cámara cometió delitos en los plenos entre 2001 y 2007 cuando aprobó el convenio de Nueva condomina y su plan parcial. Está en tela de juicio si gestionó correctamente el llamado "10% de aprovechamiento municipal" y si asignó de forma legal la edificabilidad al suelo en la zona.

En su defensa en el juicio del miércoles dirá que hay sentencias y jurisprudencia que dicen que sí se hizo correctamente y que una decisión municipal "no puede ser arbitraria si no es contraria a derecho y las aquí incriminadas a Cámara no lo son en absoluto".