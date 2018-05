Belmonte, sobre Pérez Reverte: “Encarna el espíritu de lo que a los españoles nos gustaría decir”

Pérez Reverte, el preferido por los murcianos.

Hace unas semanas, una encuesta de carácter científico, de esas que llevan a cabo las agencias serias, indicaba que la persona favorita de los murcianos –y murcianas, naturalmente- para irse de cañas era el novelista cartagenero Arturo Pérez-Reverte.

No me extraña. Cuando estábamos en la champions de la economía europea, antes de la crisis, cuando Zapatero aún no era bamby y atábamos los perros con longaniza, Pérez-Reverte, una vez más, a través de una encuesta realizada, en esta ocasión, por el diario El País, era el elegido para irse de marcha por la inmensa mayoría de los españoles.

Y es que el personaje tiene su morbo. Además de escritor de éxito, además de excelente novelista, encarna el espíritu de lo que a los españoles nos gustaría decir si tuviéramos los medios y el público para ello.

En estos últimos tiempos, son famosas sus recriminaciones a politiquillos de medio pelo, como el tristemente famoso Gabriel Rufián, a quienes ha puesto a caldo y les ha descubierto su supina ignorancia y sus muchas vergüenzas. Y el ciudadano Rajoy, como es natural, tampoco se ha escapado de sus ácidas críticas, aunque éste, como nunca sabe ni contesta, mira para otro lado y no se da por aludido.

Esta tarde, a partir de las siete y media, en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia, aquí, en la propia capital, Pérez-Reverte, al que tanto le gusta nuestra ciudad y nuestra gente, participa en una mesa redonda en la que vamos a conmemorar los 25 años de la publicación de una de sus novelas más famosas y señeras, “El club Dumas”, aparecida justamente en el mes de mayo de 1993.

Fue, si me permiten el comentario, el libro con el que el escritor cartagenero se consagró definitivamente en el mundo de la literatura, a donde había llegado como un polizonte, como un auténtico out sider, desde el periodismo.

Una novela que, en su día, fue elogiada por el mismísimo Bill Clinton y que, con no mucha fortuna, todo hay que decirlo, fue llevada al cine por Roman Polanski, con la actuación magistral de Johnny Deep.

Están todos ustedes invitados. Eso sí: vayan pronto para coger sitio. Y que lo disfruten.

Pepe Belmonte