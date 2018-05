"La Real es y será mi vida"

Carlos Martínez se ha despedido hoy de la Real Sociedad, en una rueda de prensa en Anoeta, arropado por todos sus compañeros de la primera plantilla; junto a su mujer, Lydia; y acompañado por Jokin Aperribay, el presidente del club donostiarra.

-Agradecimientos. “En primer lugar agradecer todo lo que ha hecho la Real por mi, no he asimilado todavía la noticia, me va a costar mucho no ir a zubieta y no pensar en la Real. Es mi vida. He pasado por todas las categorías día tras día llevar este escudo en el corazón y he conseguido algo que no imaginaba cuando llegue. La Real sigue estando en mi y lo va a estar siempre. Me ha dado muchas cosas buenas, una familia. Y si que me gustaría darle las gracias a mis padres, tuvieron que tomar una decisión muy complicada cuando vine, y me apoyaron en todo, y me dejaron tener esta ilusión que es una realidad y es una maravilla. También gracias a mis compañeros porque este último año ha sido complicado y me han apoyado siempre. Jugadores con los que he compartido todo desde que llegue aquí. Esto es mi vida, y gracias a ellos la he podido hacer mucho más bonito. Xabier Flores y Mario Soravilla, dos amigos que perdí en el camino, pero fue la motivación de llegar hasta aquí para brindarle todo esto. Espero que desde arriba haya disfrutado conmigo. Y también me acordaré de Tximist, porque siempre era alegria h me levantaba cuando no estaba bien. Todo han sido motivaciones y espero que donde estén me estén ayudando. Os llevaré siempre conmigo”.

-Despedida jugando. “Voy a intentar por todos los medios estar en el campo el sábado quedan cinco días y ya veremos y estos días pensando en que ha sido Ali y medio complicado y me hubiera gustado terminar en el campo”.

-Su mejor momento en la Real. “El ascenso por lo que significó por cómo fue y donde fue. En un momento complicado del club el año del centenario ese partido lo que se vivió en Anoeta, todo lleno de gente un regimiento espectacular ese día el mejor que he vivido como realista y el que nunca voy a olvidar”.

-Sin rencor. “Decepción ninguna. No puedo irme decepcionado. Me voy orgulloso. Es una decisión de club a nadie le habrá sido fácil tomar pero esto es fútbol y no es tema de caridad, somos un club de cantera y viene pegando fuerte. Últimamente han salido Grandes jugadores. Pero si por micfuera me quedaba aquí toda la vida pero es entendible y respeto toda la vida.

-Futuro en la retirada. “No lo he pensado. Siempre he estado con el fútbol en la cabeza. No se que quiero hacer. Me gustaría seguir ligado al fútbol“.

-Seguir en España. “Me gustaría porque así podría disfrutar del nuevo estadio, se abre un abanico y no voy a negar ninguna opción me gustaría seguir en La Liga española pero quizá sea el momento de salir y la familia y yo tenemos claro que no nos importa salir fuera”.

-Recuerdos. “Once temporadas que parece que se queda en un simple número. Once años muy buenos en los que he tenido mucha competencia. También he pensado que hubiera pasado si no me lesionado en el 2016 de forma tan grave”.

-Lesión de 2016. “Desde la lesión de rodilla lo he pasado mal y lo principal es estar bien y acabar con buenas sensaciones la temporada. Y luego tengo que estar muy agradecido a la afición porque me he sentido muy valorado y la gente se ha portado conmigo muy bien. Son muchos años y me llevo el cariño de toda la gente de Zubieta”.