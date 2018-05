El mismo Junior confirma su ausencia en el derbi

Junior Flirpo, uno de los futbolistas indiscutibles para Quique Setién, no jugará el derbi. La lesión que le obligó a abandonar el terreno de juego en San Mamés en el minuto veinte de partido se lo va a impedir. El propio futbolista lo ha confirmado a través de las redes sociales: "Se confirma lo que ya me imaginaba pero no quería oir, me perderé el Gran Derbi. Por suerte, no es nada grave. Muchas gracias a todos por los mensajes y las muestras de cariño. ¡Me habéis hecho disfrutar de una temporada maravillosa!".

Minutos más tarde, el propio club emitía un comunicado en el que explicaba que "tras las pruebas realizadas en el día de hoy al jugador Junior Firpo, se ha detectado que el lateral presenta un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda con un edema asociado en el platillo tibial-medial. Junior permanecerá 10 días inmovilizado y posteriormente se le volverán a realizar estudios complementarios, por lo que se pierde lo que resta de temporada".

Setién está pendiente también de la evolución de Barragán -que no pudo jugar en Bilbao por unas molestias pese a haber viajado con el equipo- y de Guardado. Adán sigue trabajando para poder llegar al derbi para lo que tampoco está descartado Dani Giménez. Este martes vuelve al trabajo el Betis tras dos días de descanso y para el próximo viernes anuncia el club entrenamiento a puerta abierta, a las once de la mañana.