El alcalde de Villanueva del Arzobispo y su socia de gobierno se enfrentan en redes sociales

Enfrentamiento en redes sociales del alcalde de Villanueva del Arzobispo Jorge Martínez (AxV) y su socia de gobierno, Maribel Rescalvo (AEIV), teniente de alcaldia y responsable del área de comercio, al responder públicamente el alcalde a la concejala donde ella respondía a su vez a una vecina y miembro de AxV.

Las quejas por la tardanza en realizar las obras del centro ha motivado la convocatoria de los empresarios del centro de Villanueva del Arzobispo a una manifestación el 10 de mayo. Protestan para lo que consideran una mala planificación de los trabajos que se prolongan demasiado, ocasionando graves pérdidas, además de la eliminación de la parada de taxis, que era muy visible y estaba operativa con gran actividad como referente en la localidad.

Una convocatoria que ha generado gran debate entre los que acusan a los empresarios de no aguantar obras que luego traerán mejoras y los que defienden que los trabajos tendrían que haberse realizado de otra forma porque los negocios son el medio de vida de muchas familias y una vez dañadas, es difícil levantar por no poder soportar pérdidas económicas e ingresos en sus casas, además de perder clientela que era asidua.

Ante la convocatoria de manifestación, el alcalde convocó a una reunión a todos los autónomos afectados, una reunión a la que no pudo acudir todo el mundo porque se les avisó con menos de 3 horas de antelación, asegurando Jorge Martínez en Radio Villacarrillo, que la teniente de alcalde y concejal de comercio, no pudo asistir por motivos personales. Maribel Rescalvo respondió al alcalde posteriormente que ella no se enteró de esa reunión antes de su celebración, no se le había citado.

En una red social, una vecina que además está vinculada al partido político del alcalde, le reprochó a la concejala que “esta señora tiene muchas cosas en la cabeza y no se acuerda bien ya que ella sí sabía lo de la reunión ella llamó a Jorge Martinez Romero sobre las 10:30 de ese mismo día para pedirle explicaciones sobre esa reunión”. Aseguraba que había varios testigos de esa llamada y que hasta las 13:45 tenía tiempo de acudir. A ese comentario le siguieron los de otros usuarios, además de la propia concejal acusada, que le respondió “quiero que me demuestres que yo sabía a las 10:30”, al tiempo que le dijo entender que “entiendo que defiendas a tu número 1”.

El alcalde le respondió directamente a Rescalvo con un “ya te vale ya. Tú me llamaste. Tú dices que te enteraste al día siguiente, vale que no te acuerdes, no sigas diciendo algo que no es como lo cuentas, pero si sigues, si persistes en ese plan se ve claramente lo que buscas”. Tras esta primera parte del mensaje público en la red social, continúa el mensaje Jorge Martínez de forma retante y dejando entrever problemas que podrían salir a la luz muy pronto: “vamos a pasar de esto que ya queda poco para que pase mi mandato y ya nos expresaremos los dos libremente”. Recordar que son socios de gobierno junto al Partido Popular y que entre los acuerdos del pacto que si se han hecho públicos, estaba el de turnar la alcaldía durante los cuatro años a razón de año y medio para estos dos representantes públicos y el restante, que será en menos de 2 meses, para la concejal del PP, Isabel Nogueras. Un tercer relevo que se producirá cuando el actual alcalde presente su renuncia haciendo cumplir lo pactado tras las elecciones del 2015.