Siguen faltando matronas en la provincia /

Faltan matronas en la provincia de Jaén. Una realidad que desde hace años se critica pero que no aporta grandes variaciones. Según el Sindicato de Enfermería, SATSE, faltan en nuestra provincia, 17 profesionales para poder cubrir una plaza de matrona por cada zona básica, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hay numerosos municipios que no cuentan con este servicio, y otros que se ven obligados a tener que compartir a profesionales para atender la demanda. Una situación que se ve con mayor nitidez, en las zonas rurales, por lo que, alertan desde el SATSE, estas profesionales solo puede dedicarse al embarazo, pero no a otras de sus muchas funciones. El pasado sábado fue el Día Internacional de Matrona, y desde el sindicato, volvieron a reivindicar a la Junta de Andalucía, un incremento de las plantillas de matronas y matrones tanto en Atención Primaria y Especializada.

