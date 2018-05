Porcs per llevar carassetes

Què volem? Personalment no m'agrada gens la idea de dur a un poblet de l'interior una granja de porcs gegant. No per res. Si fos econòmica i socialment bona perfecte. Hauríem de parlar de com evitar la pudor i els efectes contaminants dels purins. Però és que no és així. Ni en nombre de treballadors a contractar directa i indirectament, ni en efectes econòmics per al municipi afectat, ni en res... I al contrari: 30.000 porcs suposarien dir adéu al turisme que comença a enlairar en municipis com aquell... En Castilla-La Mancha el govern ja ha dit que soles acceptarà allò que diguen els veïns... Ací, de moment, la Generalitat no ha dit res. També seria un bon moment per demanar opinió als diferents partits i veure quin és el seu model i que ho justifiquen.