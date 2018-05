La enmienda del transporte público metropolitano de Valencia

Si no se tuerce la cosa Ciudadanos va a conseguir que el Gobierno de España acepte su enmienda parcial y acceda a financiar, con los presupuestos generales de 2018, una parte del transporte público metropolitano de Valencia. Serán sólo 10 millones de euros y a saber cuándo los liberará el Ejecutivo de Rajoy, pero al menos habrá partida, y lo que es más importante, se crea un precedente de cara a próximos presupuestos.

El tanto, esta vez, se lo anota Ciudadanos, aunque hay que aclarar que el Gobierno no hubiese accedido si no necesitara a toda costa el apoyo de la formación de Albert Rivera. ¿Habría accedido el Gobierno a financiar el transporte público metropolitano si gozara de mayoría absoluta? Es probable que no. Por cierto que an quedado perfectamente retratados los seis diputados del PP por la provincia de Valencia. Ni una sola enmienda para este asunto.