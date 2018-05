La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Tordesillas contra la sentencia que respaldaba la norma aprobada por la Junta y que, en la práctica, supuso la prohibición del Toro de la Vega.

En un auto difundido por el TSJ, la Sala hace suyos buena parte de los argumentos esgrimidos por la representación jurídica del gobierno autonómico y así, destaca que el recurso de apelación no contiene, ninguna crítica de la sentencia de instancia y añade que la arte apelante se limita a "reproducir" las alegaciones que ya realizó en la vía administrativa.

Además, el fallo del TSJ califica de "extensos, acertados y rigurosos" los argumentos jurídicos que se contienen en la sentencia de instancia y considera que con ellos ya se da una "exhaustiva respuesta" a todas las cuestiones planteadas por el

consistorio tordesillano.

La Sala considera que "no hay razones" para cuestionar la constitucionalidad de la norma autonómica y detalla que la "tradición sin más" no es un argumento para justificar la "persistencia de determinados ritos" que la "sensibilidad social actual" puede rechazar". Y añade que "no hace falta citar aquí tradiciones de tiempos pasado" cuya admisión ahora resulta "impensable".

En una resolución demoledora para los argumentos aportados por el Ayuntamiento de Tordesillas a través de su representación legal, también considera que no se puede aportar como argumento la asistencia de un "mayor o menor número de visitantes" al festejo, sean "partidarios o detractores".

La sentencia impone al Ayuntamiento de Tordesillas el pago de las costas y no es firme.