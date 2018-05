La comarcalización como alternativa

El modelo comarcal como alternativa a la ordenación del territorio que propone la Junta. Es la propuesta que lleva a las Cortes el grupo Podemos tras insistir en la situación de bloqueo en que se encuentran las unidades básicas de ordenación en el medio rural que defiende el Gobierno Herrera.

Pablo Fernández, portavoz de Podemos en las Cortes, llevará al pleno una Proposición no de Ley para que los grupos parlamementarios retomen el debate "pero a partir de la comarcalización, con un informe del Consejo Económico y Social, del CES, sobre su incidencia económica y social". Será, dice Fernádez, "la úncia forma de sacar adelante una ordenación territorial, fundamental para luchar contra la despoblación, pero que ahora, tal y como se propone, no saldrá adelante, porque no gusta ni al propio PP".

El portavoz de Podemos asegura que el CES ya ha manifestado su disposición a realizar este informe y pide al resto de grupos parlamentarios 'voluntad política' para desbloquear esta situación.