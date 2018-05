Acuerdo de dificil encaje en el Pleno

Desde Ciudadanos apelan a la responsablidad del resto de grupos para aprobar estos cambios, porque hace falta mayoría en el parlamento, aunqueo ahora mismo ese acuerdo parece muy complicado. PSOE tiene 18 diputados y Ciudadanos 5, la mayoría está en 34 escaños.

El PP tiene 21 diputados y en la comision de hacienda Antonio Suárez avisaba deque "estos acuerdos no suman para sacar adelante ninguna reforma".

Tampoco los 14 diputados de Podemos parecen estar por la labor. Héctor Vicente decía que esta reforma, no ha sido comentada con la formación violeta y que tildaba de " un regalo a los ricos".

Ni los 6 del PAR, que han sido muy críticos con Ciudadanos. Así Elena Allué señalaba que es un "acuerdo de alcance nulo"

Ni siquiera CHA, socio del PSOE en el Gobierno, está de acuerdo. Gregorio Briz apuntaba que en ese pacto no esta CHA "no lo conocemos y depende del acuerdo que sea nosotros no estaremos en ese acuerdo".

Desde IU, lamentan que se haya comenzado con este "mercadeo fiscal" en todas las comunidades autónomas.

Sin embargo, PSOE, se muestra sorprendido ante las reacciones de estos partidos, máxime cuando el presidente ya había anunciado que estaban en conversaciones para que Aragón "no pague más que el resto de Comunidades". Un principio de acuerdo que quieren presentar esta semana como proyecto de ley.

En definitiva, habrá que esperar para saber si hay mayoría para modificar el impuesto de sucesiones. Ciudadanos quiere que esté en vigor antes de que termine el año