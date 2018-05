La carta de la madre de Gabriel a su hijo

Esta es la carta que Patricia Ramírez publicó el Día de la Madre para su hijo, el pequeño Gabriel Cruz, asesinado por la novia de su padre y cuyo cadáver fue hallado en el maletero del coche de ésta el 11 de marzo de 2018.

Ahora suena, de tu lista de spoty, la que me acompaña cada vez que me pongo a escribirte, "Gloria a ti" de Rosarillo. La escucho y de repente a mi cabeza se me viene confesarte que sé que tengo que vivir con tus recuerdos. Pero hay una parte de mí que espera volver a verte, escucharte, sentirte más allá, en un milagro ¡DIOS! Como me gustaría creer en los milagros y vivirte un minuto, sólo un minuto más. Imagino como te abrazarías y seguro que te encogerías como un paquetito entre mis brazos y me hablarías, primero triste, diciéndome lo que me echas en falta y lo que esperas que haga por ti. Luego, seguro, que rápidamente te levantarías inquieto, pizpireto, y me dirías con voz de entusiamo: - Mami, ¿sabes una cosa? - yo me imagino, sonriéndote con cara de sorpresa sabiendo lo que me vienes a contar-, es que mira, ¡impresionante!, he visto miles y miles de peces mamá y algo muy muy raro mamá: ¡Todo el mundo escucha Girasoles! - ¿Y sabes qué? Creo que me quiere mucho todo el mundo, mamá, como tú me decías, ¡en serio mami!, no te miento. ¡Como a Carlitos!, pues mucho mucho más. Pero tengo miedo mami, así que quiero que me prometas que no vas a dejar que me vean feo. Quiero decirte que sigo protegiéndote, a ti y tu sonrisa eterna, a tus principios, valores, a tu alegría en tu forma de vivir. Lo hago de diferentes maneras, cuidándome para estar fuerte y poder seguir andando con el arrojo necesario. Queda tranquilo y descansa. Está todo bien y mañana será un buen día, mi niño. Nos vemos en nuestros sueños.