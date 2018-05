Matarí (PP): “Ciudadanos nunca ha querido que el AVE llegue a Almería”

“Ciudadanos nunca ha querido que el AVE llegue a la provincia de Almería”. Con esta rotundidad se ha expresado el diputado Juan José Matarí, del Partido Popular.

Responde así Matarí Sáez a las dudas expresadas esta misma semana por el líder andaluz de la formación naranja, Juan Marín. El presidente del Grupo Parlamentario de Cs en la Cámara autonómica dijo en una visita en El Ejido que el AVE no llegará a territorio almeriense “a corto plazo” y “será difícil” que lo haga a “largo plazo”.



En declaraciones a la Cadena SER, el representante del Partido Popular ha acusado a Ciudadanos de “no hacer nada” para la llegada del AVE e incluso de “oponerse” a que continuaran las obras previstas por el Ministerio de Fomento.

“Recuerdo a Ciudadanos que en su programa electoral de la elecciones generales de 2015 , en su página 87, se recogía textualmente que “no pondremos en marcha ninguno de los proyectos que están en fase de planificación o contratación”, es decir el tramo entre Murcia y Almeria”, apuntó el diputado del PP.



En sus declaraciones, Matarí Sáez también apostilló que la formación liderada a nivel nacional por Albert Rivera “ponía en duda la rentabilidad económica y social de esta infraestructura, demostrando un desconocimiento absoluto de nuestra provincia y lo que significa el AVE para nuestra agricultura y para nuestro turismo, en definitiva para el empleo y el futuro de nuestra provincia”.



A continuación, el parlamentario nacional del PP trasladó un mensaje al líder andaluz de Ciudadanos. “El señor Marín debería ocuparse, ya que tanto apoya al PSOE andaluz y a la Junta de Andalucia, de exigir a cambio de su apoyo que se realicen las obras y las inversiones pendientes en nuestra provincia, infraestructuras educativas, sanitarias y de transporte que llevan años esperando. El señor Marín debería condicionar el apoyo de Ciudadanos al PSOE en Andalucia a que cese el agravio histórico y la discriminación de la Junta a nuestra provincia”.



El diputado almeriense del Partido Popular recriminó también a Juan Marín que “ponga en duda” que llegue el AVE a Almería quizá porque “desconoce el trabajo realizado durante el último año y que va a significar que las obras del AVE comiencen en muy pocas semanas con el soterramiento del paso a nivel en El Puche.



“Y desconoce que en junio se licitarán todos los tramos del AVE entre la Región de Murcia y Almeria, Se trata de 1.500 millones de euros que están comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado y que harán posible que los proyectos se adjudiquen en 2018 y comiencen las obras en 2019. Pero a Ciudadanos no le interesa esto porque, como es bueno para Almeria y lo hace el Partido Popular, no pueden sacar rédito electoral y, además, porque como su posición respecto al AVE es la que es, no quieren que se haga realidad”, apostilló el diputado.



Matarí envió otro mensaje de carácter político dirigido a la formación naranja tras las declaraciones de Juan Marín. “A pesar de Ciudadanos, de lo que opinan por desconocimiento, y de lo que pretendían con la paralización de las obras que proponían en su programa electoral del año 2015, a pesar de ello, el AVE llegara a Almeria en 2023 gracias al firme compromiso del Partido Popular”.