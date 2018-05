Los medios no estamos para agradar

La semana pasada fue el día de la libertad de prensa, por supuesto de la radio y la televisión. Es por ello que hay que seguir recordando que los medios de comunicación estamos para informar, para hacer críticos cuando toque y para en definitiva controlar a los poderes públicos. No estamos ni para agradar, nada de peloteos absurdos y sí para dar voz a todos, sobre todo a los sin voz. No significa que haya que perseguir a nadie, ni significa que tengamos siempre la razón.

Muchos políticos, cargos públicos o no, no lo entienden. O no lo quieren entender. Pero el asunto es muy sencillo. Pongamos ejemplos fáciles sobre las grandes instituciones de aquí.

Si contamos que en cuanto a la Metro-guagua no hubo participación ciudadana y no se ha sido lo suficiente transparente, no quiere decirse que se está en contra del proyecto de transformación de la movilidad, eso no se sostiene. Probablemente servirá para mejorar la movilidad en la ciudad, según los expertos. Ójala.

Si nos preguntamos cómo es posible que después de tropecientos anuncios sobre que antes de que finalizara la legislatura, el ayuntamiento de la capital grancanaria iba a realizar un nuevo contrato con Emalsa para salvar irregularidades y poner al día las obligaciones de la compañía que lleva el servicio de aguas en la capital, no quiere decir que no se quiera un buen servicio de aguas, es justo lo contrario, es defender el interés general.

Si decimos que el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento capitalino no han sabido liderar el gran proyecto de cambio de la ciudad y de la isla, para soterrar la Avenida Marítima y lograr una mejora en el tráfico del Puerto y un lugar de esparcimiento ciudadano en el Istmo de Santa Catalina, no significa que la guagua exprés no sea un buen instrumento, una cosa no quita la otra.

Si destacamos que tanto el cabildo y el gobierno de Canarias han sido muy lentos, en sacar nuevas plazas sociosanitarias para mayores y dependientes, no queremos decir que no hacen nada, solo que no se ha hecho lo suficiente en tres años de gobierno. Que ha habido falta de diligencia.

Y es que hay para todos, qué les digo con los datos de pobreza infantil, que desde el gobierno de Canarias no se ha puesto toda la carne en el asador, para poner en marcha en Canarias, sea o no con el apoyo del responsable, el gobierno de España, que se hace el sueco, para poner en marcha la educación de 0 a 3 años y tampoco se ha activado la ampliación de los comedores escolares hasta los 18 para los menores de familias con amplias dificultades económicas.

Y ya ni les cuento con el gobierno de España que es el responsable de más de la mitad de las políticas que no se hacen en las Comunidades Autónomas. Sobre todo de la nuestra que si no fuera por la necesidad que tiene el gobierno del pp ahora para aprobar lo que más les interesa que son los presupuestos generales, no atendería a Canarias, que le importa tanto como nada.

Y lo mismo con tantas y tantas cosas, respecto a la recaudación que ha subido en estas islas y por tanto los presupuestos de todas las administraciones públicas y se hace de rogar la ejecución de los presupuestos. Con razonamientos que se pueden explicar pero que son difíciles de tragar. Es que ya ni con dinero.

Así que menos sectarismo por la crítica y más eficiencia en la gestión.