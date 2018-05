Bautista firma el octavo puesto en Jerez

Álvaro Bautista avisaba en la jornada del sábado de que había conseguido durante el día las mejores sensaciones que había notado con su Ducati GP17 hasta la fecha, y lo ha corroborado con una carrera de adelantamientos incontables hasta alcanzar la octava posición final. El piloto del Ángel Nieto Team arrancaba desde la vigésima plaza de la parrilla y ha podido recuperar terreno hasta conseguir su mejor resultado del año.

8º Álvaro Bautista: “Estoy muy contento, más que por la octava posición, por las sensaciones que tengo con la moto desde el cuarto entrenamiento libre de ayer. Creo que hemos encontrado el camino y vamos a ir en la buena dirección. Siempre que intentábamos mejorar nuestro principal problema, la falta de contacto del tren trasero con la pista, no hemos podido hacerlo. Ayer decidimos un cambio total para intentar solucionar la parte delantera y me he encontrado más a gusto con la moto, puedo estar mejor posicionado en la salida de las curvas y eso me ha dado más confianza. Sentía que conducía yo la moto, no ella a mí. En las últimas vueltas además he luchado con Maverick por la séptima posición, pero en un punto no me ha entrado una marcha y no me he podido defender.”.