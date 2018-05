"No se dieron las condiciones para la disputa del partido". Son palabras de Reinaldo Rueda, seleccionador nacional de Chile. Los dirigentes de la Federación Vasca estaban dispuestos a aceptar las condiciones de "La Roja" para programar un choque que, previsiblemente, se disputaría en Mendizorroza el sábado 26 de mayo ante el potente combinado suramericano. Pero ahora mismo el asunto está descartado o, como mucho, en punto muerto.

Pedro Mari Solaun es el presidente de la Alavesa y comentó a la Cadena SER que "hay algunas cosas que no podíamos aceptar. Se paga su caché y se disputa el partido si sale viable económicamente. Pero ellos están de gira y van a jugar un par de partidos más por Europa y nos pedían que nos hiciéramos cargo de una concentración en Bilbao de unos cuatro días. Hay cosas que se pueden aceptar y otras que no".

El choque no está descartado al 100 % pero no tiene buena pinta viendo lo que declaró el seleccionador chileno a Radio Bio Bio de su país. Otra cosa es que los dirigentes de la Vasca se replanteen el esfuerzo económico y estén dispuestos a revisar las condiciones que se les pone desde Santiago. Tiempo, desde luego hay, ya que Chile va a estar por Europa en esas fechas. También es cierto que si no se cierra pronto el compromiso, ellos buscarán otra alternativa.