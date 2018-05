Hoy quiero hablarles de un personaje que estoy seguro les será muy familiar porque en algún momento de sus vidas se han cruzado en sus trabajos o, incluso, en sus familias con él. Les estoy hablando del“quitapelusas”.

El “quitapelusas” es un ser baboso que tiene un cajón lleno de camisetas y va eligiendo el color que mayor rédito le da ese día. Es decir, lo mismo es de un partido que de otro, todo dependerá del que en esemomento esté en el Gobierno, lo mismo es del Barça que del Madrid, y lo mejor qu e hace es cambiar de opinión sobre la marcha para agradar al que, de alguna forma, él crea que puede sacarle algún beneficio.

El “quitapelusas” no va contigo al bar a tomar el desayuno o el aperitivo, se queda en la oficina haciendo como el que trabaja y, justamente, decide salir cuando sale el jefe o el político de turno. De hecho, tú estás ahí sentado tomando tu café con los compañeros y tiene la poca vergüenza de ir al mismo bar que tú vas porque no le importa que tú sepas que está en modo “quitapelusas”.

El “quitapelusas” es el que asciende en la empresa, no hace nada, no decide nada, no ayuda a nadie en nada, peeeeero… el “quitapelusas” es aquel que sabe hacer el favor exacto al jefe exacto, es el que le dice lo bien que le sienta el jersey color salmón y el que le hace hasta de Celestina si fuera necesario.

El “quitapelusas” es uno de los seres preferidos de la clase política, flotan alrededor de alcaldes y concejales con dulzura, estirando su cuerpo como Nadja Komaneci, y poniendo voluntariamente la cabeza para recibir cosquis si el que le manda necesita desahogarse.

El “quitapelusas” es el que más familiares ha metido en la empresa.Nadie sabe el mecanismo que utiliza pero sus hijos están todoscolocados y es capaz de meter sin proceso de selección hasta a los yernos y nueras.

El “quitapelusas” sabe que es el “quitapelusas” y su refrán favorito es “dame pan y dime tonto”. Mientras tanto, tú intentas educar a tus hijos en valores, en la honestidad, en la integridad y en el honor y te llegan un día a la casa y te dicen que los niños del “quitapelusas”, que no aprobaron ni la ESO, ya tienen un BMW 320. Es complicado, pero la vida es así, “el quitapelusas” recorre todos los puestos de la empresa en sentido ascendente.

Y cuando llega el día de la jubilación, “el quitapelusas” es el que recibe la placa más reluciente. A él no le importa que al acto no ayanv sus compañeros de trabajo, en el fondo es feliz con la presencia de algún mediocre de los que sirvió, porque en el fondo, muy en el fondo, el que nace “quitapelusas” muere “quitapelusas” . Esa es la Ley de la vida.