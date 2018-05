Los socialistas retan a Belmonte a llevar a Fiscalía la supuesta compra de su voto

El PSPV-PSOE de Alicante descarta unirse a la denuncia contra Nerea Belmonte que dos vecinos le interpusieron en Fiscalía el pasado fin de semana.

La edil tránsfuga declaró, durante el pasado pleno municipal del mes de abril, que le habían ofrecido un sueldo de 3500 euros al mes, además de ir en las listas para las próximas elecciones.

La portavoz de los socialistas, Eva Montesinos, ha confirmado que la formación no se unirá a dicha denuncia. "Si percibió alguna ilegalidad, tendría que haber ido a denunciarlo de forma inmediata y no hacer preguntas sin respuesta", ha dicho la portavoz.

Añade Montesinos que "el PSOE no no funciona con prácticas mafiosas e insite que su partido no ofreció nada a la edil".

En otro orden de cosas, la exedil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante no ha querido entrar en detalles al ser preguntada por la imputación de Etelvina Andreu por la supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc. "Respetamos a la justicia", ha dicho.