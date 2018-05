Kiko Vilches: “Pueden estar tranquilos en Las Pedroñeras, no habrá pasteleo entre Almagro y Mora"

El entrenador del Almagro Kiko González Vilches ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha en Radio Azul SER para analizar la última jornada de competición ante un posible descenso. El Almagro CF jugará en casa frente al Mora CF mientras que el CD Pedroñeras recibirá en el Municipal al CD Madridejos. Les separan dos puntos en la clasificación.

Ante la amistad fuera de los terrenos de juego que comparten Javi Sánchez, entrenador del Mora CF, y Kiko Vilches, técnico del Almagro CF, este último es tajante “sabía que nos iban a intentar presión por este tema, en Las Pedroñeras pueden estar tranquilos porque no habrá ningún tipo de pasteleo, ellos van a competir y van a intentar ganar el partido como nosotros”.

Kiko Vilches entiende que “los que están ahí abajo quieran meter presión con estos comentarios pero cuando yo juego al parchís con mis hijas no se me ocurre dejarme ganar, el Mora va a sacar un once competitivo”. Para que el CD Pedroñeras mantenga la categoría tiene que ganar al Madridejos y que el Almagro pierda en casa frente al Mora CF.

El técnico del Almagro CF también ha aludido en los micrófonos de SER Deportivos La Mancha al empate del Pedroñeras ante el Yugo-UD Socuéllamos. “Cuando empató el Pedroñeras ante el Socuéllamos, nadie pensó que era porque calle tenía pasado en el Socuéllamos, se lo merecieron y consiguieron el empate”.

En cuando al ámbito deportivo, el Almagro CF vuelve hoy a los entrenamientos “jorobados por la derrota del domingo pero con ilusión de trabajar muy bien y hacer un gran partido el domingo”.