Business 1-0 Salud

Leo estupefacta que este viernes y sábado próximos "se hará una excepción" y el consumo de alcohol en la zonas vip de San Mamés (antes y después de los partidos) "se extenderá" a la grada. Así, en impersonal. Sin que nadie asuma la decisión. Sin que nadie la explique.

Al parecer, brindar con cerveza forma parte de la cultura de los aficionados al rugby. Parece ser que aquí no. No estamos en la patria del kalimotxo, donde se compite en ingenio para colar el vino en los estadios, ni se canta lo de "hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual". Aquí también forma parte de nuestra cultura. Pero aquí la ley vasca de adicciones decretó que el alcohol es "una de las drogas potencialmente más peligrosas para la salud" y prohibió su consumo en instalaciones deportivas en 2016. Luego, la caja de los clubes modestos y, sobre todo, de las zonas VIPs, suavizaron la aplicación de la norma: Salud salió con el famoso cuarto de hora de antes y después, solo en las zonas VIPS. Ahora, nueva excepción a la norma que durante todo el año deben cumplir los afiiconados normales. Pero claro, hablamos de 100.000 extranjeros que se van a dejar una pasta en hoteles y restaurantes y, previsiblemente, en bebidas. Business is business.