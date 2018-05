Susaeta: "A la hora de la verdad no hemos estado a la altura"

Markel Susaeta consideró este martes en Lezama que la continuidad o no de José Ángel Ziganda al frente del Athletic Club, con el que el técnico navarro tiene un año más de contrato, no "incumbe para nada" a un plantel rojiblanco que asumió "a la hora de la verdad" no ha "estado a la altura".

"Nosotros nos tenemos que centrar en entrenar y en jugar los partidos lo mejor posible, esa decisión a nosotros no nos incumbe para nada y nosotros con él tenemos el mismo trato que desde el principio", dijo el capitán del conjunto rojiblanco

Susaeta consideró de "respetar" la opinión de Ziganda de que los jugadores de que los jóvenes Kepa Arrizabalaga y los ascendidos Unai Núñez e Iñigo Córdoba son los tres jugadores que han estado a la altura esta temporada.

"Si es su valoración, es de respetar sus palabras. Si para él han sido los tres que se han salvado habrá que preguntárselo a el. Yo, como capitán, digo que la temporada no ha sido nada fácil para ninguno de nosotros. No han salido las cosas como a todos nos hubiera gustado y queremos acabar de la mejor forma posible para terminar la temporada con buenas sensaciones", apuntó.

En ese sentido, el capitán reconoció que está ha sido de las peores temporadas que ha vivido en sus ya once años en el primer equipo rojiblanco.

"Cuando eres joven, como que no contemplas bien las magnitud, la repercusión que tenemos. Cuando te vas haciendo mayor te vas dando cuenta de la repercusión que genera estar aquí y desde que me he dado cuenta de eso los años han sido tan buenos que este, en que hemos bajado un poco el nivel, pues sí que ha sido de las temporadas más difíciles que me han tocado", confesó.

En ese sentido, asumió el mal año a nivel colectivo. "Cada vez que podíamos engancharnos arriba en la clasificación, hacíamos un mal partido y perdíamos. Ha sido la tónica de la temporada. La rabia y la impotencia viene de ahí, que hemos tenido muchos momentos para engancharnos arriba a la clasificación y en el momento de la verdad no hemos estado a la altura", resumió el curso.

"Sí que nos hemos juntado todos y hemos dicho que le podemos dar la vuelta. Hemos tenido partidos buenos, pero han sido señalados. No hemos sido regulares ni en cuanto a juego ni en cuanto a resultados y no hemos podido darle la vuelta a la situación", lamentó.

Ya en lo personal, no le dio demasiado importancia a haberse colocado el sexto en el ránking histórico de jugadores del Athletic con más partidos (482), ya solo por detrás de leyendas como José Ángel Iribar (614), Txetxu Rojo (541), Joseba Etxeberria (514), Andoni Iraola (510) y Piru Gainza (494).

"Esto pasa muy rápido. Los años pasan sin darte cuenta y lo único que quieres es disfrutar del momento, de venir a Lezama todos los días con la misma ilusión el primer día, con ganas de trabajar. Si vienes con ganas e ilusión seguro que te tocará jugar más partidos", reflexionó.