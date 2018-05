SD Gernika y Arenas, protagonistas

Jabi Luaces, el entrenador de moda de Segunda B, con una gran campaña en el Gernika y a la espera de destino en un giro en su carrera, y el central extremeño del Arenas Gonzalo Llerena se pasaron por Radio Bilbao.

Luaces deja el Gernika porque “llevo mucho tiempo, me pedía el cuerpo un cambio: tenía que dar el paso, no es una cosa solo, veremos el tiempo qué dirá”, despacha tras cinco años y medio en el primer equipo del Gernika, con “una experiencia vital enorme, he hecho funciones también de director deportivo, he tenido que manejarme con jugadores en todo los sentidos con una directiva que me ha dejado hacer, un ascenso, este año Copa del Rey…”.

El Arenas, el Burgos, el Amorebieta, o incluso un club de Segunda División puede ser su destino, por ahora medita su futuro: “Ya he dicho que no me pongo barrera. Me da igual entrenar a 10 metros de casa, que a 400 kilómetros que a 3.000. Estoy abierto a lo que llegue, voy a estudiarlo, analizar los parámetros que entiendo hay que estudiar en un proyecto deportivo y si se da el caso intentaré elegir lo mejor, a lo que entiendo son mis expectativas”, acota Luaces.

Por su parte, Gonzalo Llerena se vino de zafra en enero para sumar los minutos que se le resistían en el Villanovense. En su hoja de servicios sus pasos por Cacereño y Linares. “Me surgió la ocasión de venir, estaba por aquí Dani López, quería salir de allí, un cambio, conocer el Norte y estar en este grupo y la verdad que encantado”. Llerena desliza que aunque ya las expectativas “eran buenas” se han superado. “mejor, me hablaron muy bien del Arenas y el trato con los compañeros es espectacular. El vestuario es su secreto”, lanza el central, que firmó para año y medio. Considera que “todo ha salido bien, jugando y disfrutando”, aunque en la clasificación considera que “había equipo para más, por lo que sea ha salido la temporada así”. Considera que “en ningún partido” los rivales fueron superiores y que perdieron puntos “por detalles”.

En Castro, donde vive, desliza que “está encantado de la zona, se me ha pasado volando”; en cuanto a la manera de jugar no disimula: “Es un juego más directo y sobre todo en Gobela se nota más”. En Extremadura cuesta salir equipos de Segunda: “Sí, hay varios en Segunda B, alguno ha estado en Tercera”, lamenta para los productos de la zona. Un central contundente, amante del juego de Sergio Ramos como Llerena, que reconoce que acumulaba “dos temporadas malas ya que en el Linares empezamos muy bien y acabamos con el playout y tuvimos muchos problemas en la segunda vuelta y descendidos contra el Burgos”, explica Llerena que percute: “Hay que seguir, esto es el fútbol”, remata el central arenero.