El Iberostar Tenerife solicitará empezar la ACB 18-19 fuera de casa

Hernández espera "el sexto lleno de la temporada" este domingo con motivo de la visita del FC Barcelona. "Así, superaríamos el récord de llenos del año anterior, cuando hubo seis llenos pero contando el playoff", sugirió durante la entrevista. "Nos estamos jugando mucho y el Barça, también", reseñó. Para el dirigente aurinegro, la cita tiene "todos los alicientes para que sea un gran partido".

"Hay que confiar en este equipo, que está haciendo una gran temporada y que nunca baja los brazos", fue otro de sus mensajes. Para Félix, no es imprescindible ganar los tres partidos que faltan para conservar la octava plaza.

Sobre su reciente visita a Atenas, confirmó que la Basketball CL concederá tres puestos directos a España, lo cual es "una gran noticia". En todo caso, no descartó que compitan en Eurocup "si es por méritos deportivos". "Somos ambiciosos y queremos quedar entre los ocho primeros", reiteró.

Para cerrar, dijo que la disputa en Tenerife del Mundial es "una gran noticia, pero también un hándicap tremendo para el Canarias". "No podremos tener pretemporada, porque no tendremos operativo el Santiago Martín, el Ríos Tejera, el Quico Cabrera, ni el pabellón del Puerto ni el de Los Realejos. El único que queda con parqué es el de Adeje, y ya lo hemos solicitado al Ayuntamiento. Saldremos fuera a hacer una minigira, pero no pasa nada. Sabíamos y creíamos que era más importante para la Isla el Mundial femenino que tener una pretemporada en condiciones aquí", adujo.

Hernández, de paso, confirmó que los dos primeros partidos de la ACB 18-19 los disputarán fuera de casa. "Se lo pediremos a la organización", avanzó en los micrófonos de la cadena SER.