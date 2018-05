Amid Achi avala a Rodríguez Zaragoza

El empresario sirio Amid Achí fue protagonista en la antena de la Cadena SER donde repasó la actualidad del CD Tenerife, club del que es accionista. Es cierto que no son buenos tiempos según reconoció, toda vez que “la ilusión que se generó con la llegada del nuevo entrenador y el cambio del club hizo que las cosas cambiaran aunque finalmente no ha sido posible el poder entrar dentro de los puestos nobles, aunque es cierto que los árbitros se han equivocado en contra de nuestros intereses y los jugadores que han venido por distintas circunstancias no han podido jugar juntos, lo que ha provocado que el equipo no se pudiera conjuntar”, matizó.

La situación crítica que pasó el primer equipo blanquiazul desembocó en el cese de Martí, quien fue sustituido por Etxeberría y que generó el cambio de actitud dentro de la primera plantilla pues “han sido muchos los factores que han influido aunque reconozco que el año pasado fue peor puesto que nos quedamos a las puertas”, señaló el empresario.

El final de la temporada está a la vuelta de la esquina y con ello llegará el baile de nombres tanto para entrar como para salir del club, algo que pasa todos los años según Achí, quien al respecto apuntó que “creo que habrá que ver que jugadores se marchan y cuales se quedan, empleando el dinero en fichar los jugadores imprescindibles para hacer un buen equipo. Si las lesiones nos respetan y trabajamos en conjunto las cosas pueden salir bien en una segunda división que cada vez está más competida”, razonó Achí.

Por último y sobre la situación del actual director general del club Pedro Rodríguez Zaragoza, Amid Achí declaró que “es una persona muy válida y estará ahí el tiempo que quiera pues está muy capacitada, es honrada y honesta. Habla siempre con autoridad y tiene conocimiento de todo de lo que da su opinión. Le conozco de hace muchos años y pocas personas son como él. Debemos darle tiempo para que haga su gestión. Las comparaciones son odiosas y debemos ver lo que es capaz de hacer de cara a temporadas venideras” sentenció.