El Ayuntamiento estudiará cambiar la categoría profesional de los controladores para que cobren más

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha anunciado que el Ayuntamiento quiere cambiar la categoría profesional de los controladores de los patios para que puedan cobrar más. Una medida que Ambrosio ha explicado que “estamos considerando de cara al año que viene”.

La alcaldesa, sin embargo, no ha aclarado de que categoría profesional se trataría. Lo único que ha adelanto Ambrosio es que sería “una categoría profesional distinta, que tiene unas cuantías por salario mucho mayores” que las que perciben hoy día los controladores.

Isabel Ambrosio responde así a las críticas que está recibiendo su gobierno después de que se haya conocido que estos trabajadores percibirán este año 5,48 euros por hora trabajada, tan solo 66 centimos más que el año pasado y 3 euros netos menos que en 2015.

Una subida "insuficiente" para el gobierno local a pesar de que para mejorar la situación de los controladores, el Ayuntamiento ha aumentado este año de 12 a 14 euros brutos el precio de licitación de la hora de trabajo.

La alcaldesa ha explicado que la actual Ley de Contratos obliga al Ayuntamiento a adjudicar el servicio a la empresa que presente una oferta más barata, siempre que no incurra en baja temeraria, en este caso la firma Uniges-3, que ofertaba 12,5 euros brutos por hora.

Unos sueldos que son una "auténtica vergüenza", en opinión de Pedro Garcia que ha pedido que “las empresas que no cumplan los convenios colectivos no vuelva a trabajar para el Ayuntamiento”. Sin embargo, la concejala de Promoción de la Ciudad, Carmen González, ha explicado a Radio Córdoba, que, en su opinión, “la empresa adjudicataria no ha incumplido ningún convenio porque los controladores no tienen un convenio específico al estar considerados como auxiliares de seguridad”