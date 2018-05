Carmelo: "Hay que mentalizar a la plantilla; están en Segunda y son de Segunda"

Carmelo del Pozo ya ejerce como director deportivo blanquiazul. Esta mañana ha sido presentado por Tino Fernández, que alabó su deseo de enrolarse en el proyecto coruñés pese a las “buenas condiciones” de las que gozaba en el Levante y con el descenso recien consumado en su nuevo destino.

Del Pozo quiso agradecer al club granota las facilidades para poder recalar en A Coruña. En su nuevo puesto controlará el diseño de la nueva plantilla en una experiencia que solo se puede afrontar “con mucha ilusión”. El nuevo ejecutivo se marca como prioridad acabar la competición de la manera más digna posiblepara, posteriormente afrontar el objetivo del ascenso. Una de las primeras tareas será la elección de entrenador, y para eso Carmelo del Pozo desea entrevistarse primero con Clarence Seedorf para posteriormente elegir al más adecuado para el objetivo a lograr. El director deportivo ha negado haber hablado con ningún técnico a día de hoy, auque espera tener ya al míster elegido al final de la liga, eso sí, sin precipitaciones. “No me marco fechas, el entrenador es lo más importante del proyecto”.

En cuanto a la plantilla, por ahora el único criterio de selección que ha desvelado Del Pozo es la implicación. No desea retener a ningún jugador que no esté a gusto, por lo que no se “atará” a los futbolistas por el mero hecho de tener contrato en vigor. Desea un plantel de 22 futbolistas y un equipo que compita, “y que la gente se quede orgullosa de su equipo”. “Quiero que los jugadores sean conscientes de que están en Segunda. No quiero que nadie se crea de Primera y se quede haciéndonos un favor. Cada futbolista tiene unas condiciones para poder salir, el que no esté a gusto puede salir”.

Sobre la construcción de la plantilla tiene claro que el equipo necesita ser poderoso en lsa dos áreas, de ahí que la portería vaya a tener un tratamiento especial. El presidente Tino Fernández reconoció que solo Tyton tiene contrato en vigor para la próxima temporada.

Se confiesa amante del fútbol de cantera y esperará a conversar con Albert Gil para valorar la participación del Fabril en la plantilla de la próxima campaña.“La cantera tiene que producir, te da un plus de pertenencia. El jugador de la casa se parte la cara. Hay que ver lo que hay y si no lo hay, hay que crearlo”.