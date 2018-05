Las líneas maestras del Deportivo

Tino Fernández ha analizado la campaña del Deportivo al término de la presentación de Carmelo del Pozo como nuevo director deportivo. El presidente ha hablado de las causas que han provocado el descenso de categoría, señalando a la configuración de la plantilla y un rendimiento deficitario como los principales motivos del fiasco. A las anteriores le añadió "la falta de sintonía entre dirección deportiva y cuerpo técnico", poniendo de manifiesto las tiranteces entre Richard Barral y Pepe Mel, un técnico que "venía de conseguir el objetivo y pensamos en dar continuidad". Eso sí, matizó que fue una decisión que contaba con el visto bueno de la dirección deportiva.

Fue una comparecencia de más de una hora, en la que el presidente ha ido repasando diversos temas de la actualidad blanquiazul. Por ejemplo, el tema económico, con un descenso de categoría que según el máximo rector de la entidad, para nada compromete la viabilidad de la misma. Según Tino Fernández la deuda está estructurada y la cantidad a pagar a Abanca por el crédito concedido para liquidar las deudas con la AEAT está adaptada a la categoría de plata. El presidente considera que la económica es un área donde se han hecho bien las cosas, lo que permite afrontar la alta deuda que aun tiene el Deportivo "esta temporada hemos pagado 19 millones de deuda" afirmó. Acerca de las cuentas de la nueva temporada, el Deportivo no ha decidido aun si recibirá el seguro de descenso en un solo pago o si lo dividirá en dos temporadas. Tampoco manejan una estimación fiable sobre el límite salarial con el que afrontarán la remodelación de la plantilla, aunque se mueve en un arco que, tomando como referencia los límites de la presente temporada, va desde los 12 millones del Sporting hasta los 18 del Granada. En esa indefinición influye la cantidad a ingresar por venta de jugadores, un importe imposible de precisar a estas alturas.

También hubo tiempo a analizar la situación de algunos nombres propios de la plantilla. Por ejemplo de Carles Gil, sobre el que reflexionarán sobre la conveniencia de afrontar su compra. También fue cuestionado por Saúl, el lateral zurdo que ha denunciado a Deportivo, Racing de Santander y al agente Eugenio Botas para intentar que se hagan cargo del millón de euros que el jugador debe abonar al Valladolid. Sin entrar a valorar esta última cuestión, Tino Fernández valora la buena temporada que está cuajando en el Numancia y se muestra esperanzado en que pueda formar parte de la plantilla blanquiazul a partir del 30 de junio. Un delantero que está vinculado con el Deportivo para la próxima campaña es Rolan. Desde el club afirman que el compromiso es real, no condicionado a la permanencia y ahora habrá que decidir qué se hace con él, dado que el hecho de no militar en la máxima categoría puede provocar que el club coruñés haga negocio con él sin ni siquiera llegar a vestirse de corto. Acerca de las salidas Sidnei es uno de los elementos con más opciones de tener nuevo destino la próxima campaña, aunque a día de hoy nadie se ha dirigido al club. La idea de Carmelo del Pozo es tener una reunión con cada uno de los futbolistas de la plantilla para conocer de primera mano su disponibilidad a quedarse o no en el Deportivo.

La situación a nivel institucional protagonizó buena parte de la rueda de prensa de esta mañana. Acerca de la intención de Miguel Otero de presentar el 5% necesario para solicitar una Junta Extraordinaria y "anticipar el proceso electoral", el presidente afirmó que atenderá dicha petición en tiempo y forma. Precisó que la posibilidad de un adelanto electoral no paralizará la actividad del club, en referencia a la petición hecha por Otero en ese sentido. Además el presidente considera que en caso de afrontar una cita con las urnas, él estará en la parrilla de salida.

A lo largo de la comparecencia el Fabril tuvo su protagonismo. En concreto la situación de un filial que está viviendo un momento delicado, en vísperas de jugarse el título de Liga, con los movimientos para evitar que puedan disputar el play off de ascenso ante la imposibilidad de jugar en Segunda la próxima campaña, debido al descenso de la primera plantilla. Tino Fernández ha reconocido haber recibido esta mañana un documento del Fuenlabrada para evitar que el Fabril dispute el play off. Una fotocopia enviada desde el despacho privado de Javier Tebas, presidente de la LFP. Sobre esa implicación de Tebas, Tino Fernández consideró que "a veces no es buen estar en todo", en clara alusión a la inadecuada participación de Tebas en la polémica. La clara intención del club es disputar esa fase. Sobre el futuro de algunos fabrilistas, el presidente dijo que aun está pendiente de evaluación el caso de Ismael Díaz, al tiempo que confesó haber pasado varias ofertas de renovación a Pinchi, ofrecimientos que no han servido para renovar al futbolista.

Sobre otras cuestiones Tino Fernández anticipó la reducción de abonos la próxima temporada y anunció que no habrá obras en la fachada del estadio, a causa de ese descenso de categoría y la merma de ingresos.