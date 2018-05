Combate a cinco asaltos

En el rincón rojo, el tercer clasificado de la liga regular, con treinta años de experiencia en liga ACB, un título de campeón de liga y otro de Copa del Rey, el favorito, no sólo a superar la eliminatoria sino al ascenso, el ICL Manresa.

En el rincón opuesto, con calzón naranja y sólo veintiún años de vida, octavo clasificado en la fase regular, el aspirante, el joven Leyma Coruña.

Primer asalto

No pudo el aspirante coruñés aprovechar el brío propio de su mocedad en el primer “round”. El ICL Manresa hizo valer su experiencia y su pegada en los primeros compases de partido. Los ocho puntos de ventaja que obtuvo después de diez minutos de juego (21-13), como ocho ganchos en el costado, fueron una dura losa que el conjunto herculino tuvo que arrastrar durante todo el encuentro.

De nada sirvieron al conjunto herculino sus brazos largos, pues no logró mantener a distancia a su rival con golpes directos. Olmos no pudo imponerse en la pintura y los tiradores, en especial Cooney, no tuvieron su día en el lanzamiento exterior. Los porcentajes de acierto fueron nefastos.

Trías dominó de principio a fin, desplegando infinidad de recursos y Nacho Martín mostró su gran pegada en los momentos finales.Manresa buscó el cuerpo a cuerpo y, si bien no logró dejar fuera de combate a los gallegos, llevó la lucha a su terreno y se adjudicó a los puntos un primer asalto bronco y poco brillante.

Segundo asalto

Después de refrescarse en su rincón, el Leyma saltó al ring del Nou Congost con la lección aprendida y las ideas claras. Su técnico dio instrucciones precisas y los púgiles las desplegaron a la perfección desde el primer minuto de juego.

Los coruñeses mantuvieron la guardia. Anularon a las estrellas del equipo local (Trías y Martín se combinaron para un 3/22 en tiros de campo), corrigieron sus dificultades con el rebote defensivo (a partir del segundo cuarto) y dotaron de balones a sus jugadores interiores, que castigaron la defensa de los catalanes, cortos de estatura y de peso en posiciones interiores.

Percibimos la frescura de los gallegos en su juego de pies: la continua actividad de sus jugadores, las rápidas transiciones y,por momentos,el veloz movimiento de balón.

Los pesos pesados del equipo naranja asumieron galones en el ataque gallego. Monaghan, Flis, Olmos y Sonseca se combinaron para 54 tiros a canasta y 69 puntos anotados. Derecha, izquierda, derecha, izquierda… una ingente oleada de golpes para la que el ICL Manresa no encontró respuesta.

Ahora, con el combate empatado, nos esperan unos apasionantes tercer y cuarto asalto en Riazor.Si uno de los dos equipos se impone en ambas citas se acabaría la pelea, pero la igualdad que estamos viendo en la serie me hace pensar que nos iremos al quinto asalto.