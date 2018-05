Paula Tomás, convocada para jugar el Campeonato de Europa Sub 17

La futbolista, Paula Tomás Serer, natural de El Verger, ha sido convocada por la seleccionadora española Toña Is de la categoría Sub 17 para que juegue con la Selección Española, el Campeonato de Europa Sub 17.

Una competición que se jugará del 9 al 21 de mayo en Lituania.

Esta joven que creció en los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol de El Verger, pasó posteriormente al Xeraco Femenino y desde allí al Levante UD.

Paula Tomás es una jugadora que, habitualmente, es citada por la Selección Valenciana de Fútbol, con la que recientemente se ha proclamado campeona de España.

Paula ya se encuentra concentrada con sus compañeras de la “roja” en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, preparando la Fase Final del XI Campeonato de Europa.