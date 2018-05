El Supremo ratifica los nueve años de prisión para Milagrosa Martínez

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que ha decidido mantener todas las condenas del conocido como 'caso Fitur', el primer juicio a la trama Gürtel, entre ellas a la exconsellera de Turisme en el Gobierno de Francisco Camps, Milagrosa Martínez, rechaza que el regalo del reloj valorado en 2.400 euros que le dio el grupo Correa en las Navidades de 2005 fuera "en consideración a su cargo". No es, por tanto, según la sala, un "cohecho de recompensa" ya que no solo se buscaba agradecer un servicio prestado sino asegurarse un trato de favor en el futuro.

Así lo señala en la sentencia en la que confirma las penas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, en el caso de Martínez, a nueve años de cárcel por malversación de caudales públicos, cohecho pasivo y prevaricación administrativa. La defensa atribuía el regalo realizado a la "consideración de su cargo" o por hechos realizados con anterioridad a la percepción del regalo. Por tanto, entendía que era un regalo "de recompensa" penado con uno a tres años y ya prescrito.

Sin embargo, la sala rechaza el motivo alegado porque considera que no es un "cohecho de recompensa" porque no busca solo "agradecer un servicio prestado" sino también "preservar las siguientes convocatorias el mismo trato de favor", lo que está penado con entre dos a seis años de cárcel y un plazo de prescripción de diez años, no prescrito.

El tribunal considera probado que en Turismo se generalizó una conducta que propició una "contratación absolutamente irregular" en la que el grupo de empresas Correa "ocupó con su actividad económica el contenido económico" de la Conselleria.

La sentencia ahora confirmada declaró probado que ella firmó y elaboró las licitaciones y contratos de adjudicaciones de los servicios de participación en Fitur y otras ferias, en las que se "habían manipulado las condiciones de contratación, propiciando que las empresas del grupo Correa participaran en la preparación de las condiciones de licitación, en su elaboración, teniendo conocimiento previo de las condiciones en que se iba a desarrollar la licitación".