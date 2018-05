¿A la tercera será la vencida?

Una vez más, y ya es la tercera, el Parlamento aprueba por unanimidad la proposición de ley para reclamar al Congreso la transferencia de la AP-9 a Galicia. Es la toma en consideración de una iniciativa impulsada por el BNG y que el PP y el PSOE ya han dicho que enmendarán durante su tramitación para que el gobierno de Rajoy no tenga excusas para negar el traspaso de la autopista.

Todos coinciden, PP y oposición, en que las últimas sentencias del Tribunal Constitucional avalan esta reclamación y dejan al gobierno de Rajoy sin argumentos para oponerse a la transferencia, o al menos, a que se pueda debatir en el Congreso de los Diputados.

BNG, PSOE y En Marea echan mano de los atascos kilométricos registrados este fin de semana en Rande, para asegurar que la AP-9 estaría mejor gestionada desde Galicia. A la tercera, dice la portavoz del BNG Ana Pontón, tiene que ser la vencida.

Un gran acuerdo de país, esperemos que a la tercera vaya la vencida y demos pasos firmes para acabar con la estafa continuada de la AP-9.

El portavoz del PP ha pedido que no confundan a la gente ya que no se puede mezclar la transferencia con los peajes porque un traspaso no supondría la supresión del coste para los usuarios.