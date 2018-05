El presupuesto del Área de Salud de las Pitiusas crece en 20 millones de euros en los dos últimos años

La consellera de Salud, Patricia Gómez, destaca la inversión presupuestaria que ha hecho el Govern en materia sanitaria en Ibiza y Formentera, "con un incremento del presupuesto de 20 millones de euros en los dos últimos años, con lo que ahora se destinan 152 millones a las Pitiusas

Gómez señala que esto permite contratar "más profesionales y crear nuevos servicios". Ha reiterado que en el 2.017 se contrataron 72 médicos en las Pitiusas, mientras que 17 facultativos dejaron la isla. Resalta también el esfuerzo en la reducción las listas de espera. La demora media quirúrgica se ha reducido de 4 meses a 88 días y la de consultas externas ha bajado a la mitad hasta los 23 días

Así respondía la consellera a una pregunta de la diputada del Partido Popular, Tania Marí, que ha criticado que las listas de espera en Ibiza son las 'más altas de Baleares'. Ha rechazado el decreto lingüístico "que no cura ninguna enfermedad" . Marí dice que "no son el Govern de la gente, sólo venden humo y este humo deteriora el sistema sanitario en Ibiza". Por eso ha pedido a Gómez que "no engañen más, porque tienen ahogado al personal sanitario de Ibiza”. Afirma que sólo la profesionalidad del personal sanitario evita que sean más "alarmistas".

Gómez ha pedido al PP que no sigan "con el discurso del miedo" y pone de ejemplos de mejoras sanitarias como la implantación de la Cirugía Vascular, el servicio de ambulancia en la zona norte de Ibiza o el plus de fidelización.